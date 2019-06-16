В Николаевской области на трассе сгорел микроавтобус

В Новоодесском районе днем 15 июня во время движения загорелся автомобиль «Ford Tranzit».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре автомобиля поступило спасателям в 13:12. На место выехало отделение 21-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Во время движения водитель заметил дым из под капота машины – он сразу же позвонил спасателям. В 13:36 пожар локализовали и в 13:38 полностью ликвидировали на площади четыре квадратных метра.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

К тушению привлекались одна единицы техники и три человека личного состава.

Напомним, как в Николаеве неизвестные подожгли «Jeep Grand Cherokee» местного предпринимателя.