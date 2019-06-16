На Львовщине «BMW» переехал водителя грузовика, который на дороге менял колесо

В райцентре Броды Львовской области водитель грузового автомобиля погиб в результате наезда легковой иномарки.

Об этом сообщили департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНИАН.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 16 июня, около 00:50 на улице Богуна в городе Броды. 28-летний водитель автомобиля BMW, житель Ровенской области, совершил наезд на водителя грузового автомобиля MAN, 35-летнего жителя Радеховского района Львовщины, который заменял колесо в своем автомобиле. В результате ДТП водитель автомобиля MAN погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля BMW после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает полиция.

Напомним, в Мариуполе 11 июня автомобиль «Mitsubishi Outlander XL» под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.