На Николаевщине высокая пожарная опасность – за сутки из поджога и неосторожности с огнем выгорело семь гектар территорий

На территории Николаевской области 15 июня выгорело более семи гектар открытых территорий из-за неосторожного обращения с огнем и поджога.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Огневые случаи зарегистрированы в Новоодесском, Витовской районах, в городах Баштанка и Николаев.

Особого внимания заслуживает пожар сухой травы и деревьев в селе Новопетровское Новоодесского района, о котором на линию «101» сообщили в 13:37.

На месте работали три отделения пожарных 21-й Государственной пожарно-спасательной части. В 15:00 пожар площадью 4,5 гектара локализовали, в 17:00 – ликвидировали. Благодаря слаженной работе спасателей удалось не допустить распространения огня на пасеку и поле рапса. Дополнительно осуществлялся подвоз воды тракторами с бочками от местных предприятий.

Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Всего для тушения пожаров таких пожаров 15 июля привлекли 35 человек личного состава и девять единиц техники ГСЧС. Вероятные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, в одном случае – поджог.

«Спасатели Николаевщины обращаются к гражданам с просьбой не провоцировать пожар в экосистемах! Сейчас в области установлена высокая пожарная опасность (5 класс). Помните, что даже небольшое возгорание при сухой и ветреной погоде, которая обычно хранится на открытых территориях, может привести к масштабной пожара, последствия которой ликвидируются гораздо труднее и дольше! Прежде, чем бросить на пол непогашенную сигарету, спичку подумайте о том, чем это может закончиться. Если же Вы стали свидетелем пожара, старайтесь осторожно потушить возгорание или сообщите по экстренным номером Службы спасения «101», – обратились в ГСЧС.

Напомним, как 13 июля на Николаевщине выгорело три гектара сухой травы, мусора и сена, а в одном из случаев огонь едва не охватил дом.