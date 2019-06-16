На Николаевщине столкнулись два автомобиля – пострадали водители, пассажирка погибла

В Южноукраинске в воскресенье утром, 16 июня, на автодороге «Благовещенск-Николаев» произошло столкновение «Mitsubishi ASX» и «Fiat Regata».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В результате ДТП 54-летняя пассажирка автомобиля «Fiat Regata» погибла на месте происшествия, а водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, просьба обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12. или звонить 099-288-21-01, 093-530-72-99», – говорится в сообщении.

Проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП с участием автомобиля медиков.