В Новой Зеландии в воздухе столкнулись два самолета, оба пилота погибли.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта Худ вблизи города Мастертон. На борту одного из самолетов также находились четверо парашютистов, которые выпрыгнули из него за несколько минут до столкновения с тренировочным самолетом.

Местная полиция отметила, что самолеты упали сразу после столкновения в воздухе, причина столкновения пока неизвестна. Имена погибших пока не разглашаются.

Напомним, в субботу, 15 июня, во время VII авиационного шоу во время пролета над Вислой самолет упал в реку, недалеко от левого берега.