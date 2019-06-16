В Винницкой области столкнулись две иномарки – погибли четыре человека, двое получили травмы

Полиция расследует обстоятельства аварии в Винницкой области, во время которой погибли четыре человека и еще четверо травмированы, в том числе двое детей 10 и 6 лет.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Винницкой области, ДТП произошло 15 июня в Тростянецком районе.

«Около 17.20 на автодороге между селами Буды и Ободивка столкнулись Audi А6 и Volkswagen Touareg, которые двигались во встречном направлении. За рулем Audi находился 31-летний житель села Новая Ободовка. За рулем второй машины - 36-летний житель. Днепр», - говорится в сообщении.

От полученных повреждений оба водителя погибли на месте происшествия. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарок - 40-летний мужчина и жена водителя Volkswagen Touareg. Кроме погибших, в Volkswagen находились еще четверо пассажиров - 21 и 25 года, а также дети в возрасте 10 и 6 лет. Их с травмами разной степенью тяжести госпитализировали. Угрозы их жизни нет.

Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования после проведения ряда экспертиз. Следствие начало уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Южноукраинске в воскресенье утром, 16 июня, на автодороге «Благовещенск-Николаев» произошло столкновение «Mitsubishi ASX» и «Fiat Regata».