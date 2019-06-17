В Индии из-за аномальной жары погибло почти 50 человек

В Индии погибли по меньшей мере 44 человека в результате сильной жары, обрушившейся на три района штата Бихар.

Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает «Times of India».

Чиновники из диспетчерского центра управления операциями в случае стихийных бедствий сообщили, что 22 человека погибли в Аурангабаде, 20 – в Гая и двое – в районах Навады из-за сильной жары.

По данным Метеорологического центра Патны, в столице штата максимальная температура в субботу составила 45,8 градусов по Цельсию, самая высокая в июне за последние 10 лет, а в Гая и Бхагалпур - 45,2 и 41,5 градусов по Цельсию соответственно.

Напомним, что на Николаевщине установлена высокая пожарная опасность (5 класс) - неосторожное обращение с огнем часто приводит к масштабным пожарам на значительных площадях открытой территории.