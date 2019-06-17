Во Франции пожар уничтожил 250 литров коньяка

Крупный пожар в субботу охватил погреб с коньяком емкостью 2 тысячи 500 гектолитров (250 тысяч литров) во французском департаменте Шаранта, являющемся частью региона Коньяк. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV.

Пожар вспыхнул в полдень в субботу. 70 пожарных, прибывших для его ликвидации, взяли огонь под контроль во второй половине дня.

«Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 метра квадратных, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 метров квадратных», - сказал капитан Дэвид Барден с ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты.

Ликеро-водочный завод по соседству удалось затушить.

«Нам удалось защитить соседний ликеро-водочный завод, внутри которого было около 350 гектолитров, и дюжину сельскохозяйственных машин», - сказал он, добавив, что пожарным пришлось перерезать линию электропередачи 20 тысяч вольт недалеко от места пожара.

Пожарные следили за местом происшествия всю ночь, поскольку в погребе все еще оставалось немного алкоголя и могло возникнуть новое возгорание.

«Коньяк имеет крепость 40 градусов и поэтому легковоспламеняющийся», - сказал капитан Барден.

Пожары на винокурнях региона Коньяк довольно редкие, но особенно опасны, поскольку во время таких пожаров выделяется много тепла, мало дыма, а пламя синего цвета малозаметно.

Напомним, на территории Николаевской области 15 июня выгорело более семи гектар открытых территорий из-за неосторожного обращения с огнем и поджога.