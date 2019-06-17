В Сирии в очередной раз сбили российский беспилотник

15 июня на севере сирийской провинции Алеппо сбили очередной российский многофункциональный беспилотник Орлан-10.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm провело обзор этого инцидента и рассказало, как часто сбивают российские БПЛА Орлан-10 в Сирии и в Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По различным оценкам цена одного беспилотника Орлан-10 колеблется от 87 до 120 тысяч долларов. Россия потеряла уже несколько десятков таких беспилотников.

По одной из версий, Орлан-10 сбили повстанцы «Фронта национального освобождения» из зенитного орудия. В сети также появились фотографии беспилотника и людей в военной форме, которые позировали с трофеем.

По другой, менее болезненной для российских военных версии, БПЛА вышел из радиуса действия наземной станции и работал в автономном режиме пока не закончилось топливо. Этой версии придерживаются российские комментаторы, объясняя это тем, что на снимках у БПЛА выброшен парашют и это якобы указывает на то, что БПЛА приземлился сам.

Установлено также, что российский БПЛА Орлан-10 вел разведку в интересах ВС РФ между авиабазой Менах и городом Аазаз, который находится под контролем протурецких повстанцев.