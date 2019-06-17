Умер барабанщик группы «Машина времени» Сергей Остроумов.

Об этом сообщил лидер группы Андрей Макаревич у себя на странице в Facebook.

В то же время, причины смерти не сообщаются. В комментариях к записи указывается, что в Остроумова случился инсульт.

Остроумов родился в 1965 году в Альметьевске, закончил Уфимский училище искусств. В 1990-х жил в Нидерландах, по возвращении в Россию стал одним из самых востребованных барабанщиков Москвы и Санкт-Петербурга.

Он постоянно работал с коллективом «Оркестр креольского танго», созданным Макаревичем в 2001 году.

С 2004 года Остроумов был постоянным сессионным барабанщиком «Машины времени».