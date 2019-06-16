Под Николаевом горит мусорный полигон

В воскресенье, 16 июня, под Николаевом загорелся мусор на полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сигнал о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов КП «Николаевкоммунтранс» на улице Новой в селе Весняное поступил спасателям в 16:05. По указанному адресу направлено дежурные отделения 2-й, 19-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

По прибытию стало известно, что горит мусор на ориентировочной площади две тысячи квадратных метров и возникло плотное задымление. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов пока укрощают очаги горения.

От ГСЧС работает 11 человек личного состава, три единицы техники, от КП «Николаевкоммунтранс» - один бульдозер, который засыпает мусор слоем почвы, решается вопрос о дополнительном привлечении двух единиц инженерной техники.

Напомним, как вечером 1 мая, на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

Ребенок, который погиб на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Николаева, попал туда вместе с группой лиц ромской национальности через забор.

Из-за инцидента, 2 мая, в Николаевском городском совете экстренно собрали комиссию по вопросам ЖКХ из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло на свалке ТБО 1 мая, в результате которого погиб 9-летний ребенок. Однако никаких конкретных решений принято не было, члены комиссии сошлись на том, что они выедут на место трагедии в понедельник.

Кроме того, директора КП Андрея Цизина отстранили от должности, а его обязанности будет выполнять его первый заместитель Максим Дедусь.

Также стало известно, что мать погибшего на свалке ребенка ранее лишили родительских прав.

К тому же в Николаевской мэрии попросили «Николаевкоммунтранс» заделать дыру в заборе на свалке и подсчитать, во сколько обойдется охрана. В частности, 4 мая, стало известно, что неизвестные проделали новые дырки в заборе вокруг мусорного полигона и даже устроили подкоп.

6 мая, неизвестные совершили поджог на николаевском полигоне твердых бытовых отходов, расположенном возле микрорайона Большая Корениха и села Весняное. Также, полиция задержала двух ромов, которые проникли на закрытую территорию, а также отобрала ребенка для поиска его опекунов.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич обратился к правоохранительным органам с просьбой ликвидировать незаконное поселения лиц ромской национальности возле полигона твердых бытовых отходов.

Также, 6 мая, на выездном заседании комиссии по вопросам ЖКХ на полигон двое депутатов и чиновники пришли к тому, что необходимо больше осветить свалку, увеличить посты охраны по периметру полигона, устранить дыры в заборе, заняться вопросом финансирования сортировочной линии, а также установкой камер видеонаблюдения по всему периметру. Однако, так как из комиссии по вопросам ЖКХ присутствовали лишь два ее члена – Алексей Лепишев и Александр Гусев, комиссия была не уполномочена принимать решения, поэтому на сегодняшнем заседании, 7 мая, главные моменты должны были донести до остальных членов комиссии и принять окончательное решение.

При этом, 7 мая, комиссия по вопросам ЖКХ так и не рассмотрела вопрос связанный с городским полигоном твердых бытовых отходов - его даже не внесли в повестку дня. Стоит отметить, что депутат Олег Солтыс интересовался, зачем «переливать из пустого в порожнее», если в среду, 8 мая, депутаты трех комиссий: по вопросам ЖКХ, законности и бюджета соберутся на совместное совещание ради вопроса по полигону ТБО.

В среду, 8 мая, в Николаевской мэрии не состоялось запланированное совещание трех комиссий - по вопросам ЖКХ, законности и бюджета, которая должна была принять решение касательно функционирования полигона ТБО, где недавно из-за обвала мусора погиб ребенок.

Также, в Николаеве, в заборе вокруг полигона твердых бытовых отходов обнаружены новые дыры и подкопы.

23 мая, в Николаевском городском совете состоялось совместное совещание трех комиссий – по вопросам бюджета, законности и ЖКХ, в ходе которой депутаты отчитали чиновников и дали несколько рекомендаций, которые, по их мнению, смогут решить вопрос с появлением дыр и подкопов под забором вокруг свалки, и появлением посторонних лиц на территории. Стоит отметить, что за все время заседания, никто из депутатов или чиновников не поднял вопрос касательно строительства мусороперерабатывающего завода, или строительства сортировочной линии.