Новые подробности пропажи девочки на Одесчине – люди утверждают, что слышали истерический крик

Перед тем, как в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя Дарина Лукьяненко, местные жители слышали крики.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как известно, в селе Ивановка Одесской области 13 июня пропала 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко – днем она пошла в танцевальный кружок и не вернулась. В поисковых мероприятиях принимают участие поднятые по тревоге полицейские из пяти ближайших к Ивановке райотделов полиции, 100 военнослужащих Национальной Гвардии Украины, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Камера видеонаблюдения зафиксировала ее последний раз возле рынка, где работает ее мама - оттуда девочка шла на кружок, расстояние до которого не превышает километра.

По словам старшей сестры Дарины, ссор в семье не было, и на танцевальный кружок ребенок шел в хорошем настроении. Жители двух близлежащих домов, мимо которых именно в то время проходила девочка, слышали крики. На этом же месте и теряет след пес, который занимается поиском девочки.

– Девочки говорят, что когда они уже зашли к старому садику, то ее (Дарины, – ПН) уже нет. Хотя она сзади шла, - говорит сестра девочка.

– Был истерический крик, на который нельзя была не обратить внимание. Это кри страха, – рассказывает местная жительница.

Житель села Анатолий также услышал крик. Он рассказал, что тогда подумал, что на кого-то напали бездомные псы. Бросился на помощь, но когда пришел на улице, там уже было пусто и тихо.

– Добегаю до самой дороги – там уже никого нет. Я остановился и начал внимательно смотреть. Кусты проверил, проверил заброшенный дом – ни один кустик не шевелился.

– Крик был беспрерывно с минуту, - рассказывает мужчина.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на волонтеров из группы «Лучшие люди Одессы», во время поисков тщательно проверили все прилегающие села, зашли во все заброшенные дома, опросили возможных свидетелей — результатов нет.

- Телефон ребенка отключился спустя 9 минут после того, как она вышла из дома. Выяснилось, что девочка вела прямой эфир в Instagram до того, как ее кто-то окликнул. Сейчас полиция пытается получить это видео, которое исчезает спустя сутки», — рассказал руководитель волонтерской группы Сергей.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, Нацполиция просит немедленно сообщить по телефонам: (04854) 2-01-34; 798-02-62 или по спецлинии «102».