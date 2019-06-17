На Одесчине на трассе «Lexus» врезался в припаркованный «ВАЗ» – трое людей погибли, еще трое пострадали

Ночью в понедельник, 17 июня, недалеко от села Воробьевка Великомихайловского района Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Lexus» и «ВАЗ», в результате которого погибли трое людей.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.
Водитель «Lexus», который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине «ВАЗом». От удара последний выбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом.
В результате аварии водитель и двое пассажиров «ВАЗа» получили тяжелые травмы и погибли по дороге в больницу, еще один пассажир, а также водитель «Лексуса» с двумя его пассажирами были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, что в Винницкой области столкнулись две иномарки, в результате чего погибли четыре человека, двое получили травмы.