В Николаеве столкнулись трамвай и «Mercedes» – от удара у легковушки снесло бампер

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Утром в понедельник, 17 июня, в Николаеве на переулке Образцова произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Mercedes» и трамвая.

Соответствующие фото на Facebook-странице «Электротранспорт Николаева» опубликовал Павел Гереев.

«Сегодня утром, ДТП на ул. Образцова. Вина машины», - написал он.

От удара у легковушки снесло передний бампер.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, вызов по данной аварии в полицию не поступал.

Напомним, что в Николаеве из-за изношенности путей с рельсов сошел трамвай.

Виолетта Чех

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