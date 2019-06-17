Полиция задержала жителя Николаевщины, требовавшего за «освобождение» пропавшей в Одесской области девочки $10 тысяч

У родителей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая пропала в селе Ивановка Одесской области, житель Николаевщины требовал 10 тысяч долларов за якобы освобождение девочки – его задержали в понедельник, 17 июня.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Как известно, в селе Ивановка Одесской области 13 июня пропала 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко – днем она пошла в танцевальный кружок и не вернулась. В поисковых мероприятиях принимают участие поднятые по тревоге полицейские из пяти ближайших к Ивановке райотделов полиции, 100 военнослужащих Национальной Гвардии Украины, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров. Позже стало известно, что перед тем, как девочка пропала, местные жители слышали крики.

«В ходе розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко, приходится отвлекаться на установление отбросов, которые используют горе родителей для личного обогащения», - пишет он.

Аброськин рассказал, что 16 июня матери ребенка позвонил неизвестный, который за якобы освобождение ребенка предложил 10 тысяч долларов.

«Уже сегодня утром этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области. Подонок объясняет, что это его товарищи из колонии попросили по «конференц-связи» связаться с родителями пропавшего ребенка, чтобы заработать денег», – рассказал начальник криминальной полиции.

«Что дальше с ним, по моему убеждению, он за мошенничество и вымогательство денег должен поехать к своим «друзьям по совместной конференции», если это поддержит прокурор», – подытожил он.

Судя по опубликованному фото паспорта задержанного, он является уроженцем села Конецполь Первомайского района Николаевской области.