В Ужгороде 21-летняя студентка на «Porsche Cayenne» устроила ДТП с пострадавшим – до этого она три раза не сдала на права

В воскресенье, 16 июня, в Ужгороде 21-летняя студентка Яна Костраба на «Porsche Cayenne» устроила лобовое ДТП. Девушка ехала на черном джипе вместе с подругами и выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем «Ford».

Об этом сообщает «Инфорезист».

После столкновения водителя легковушки пришлось вырезать из авто спасателям. 32-летний мужчина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

«Мой муж водитель Форда. В него въехали две девушки на Порше на страшной скорости. Муж в очень тяжелом состоянии. Все больницы сбежались к нему. Требует оперативного вмешательства. Ушиб мозга, грудной клетки, легкие «в решето», переломы рук, ног, ребер», — говорит Юлия Костюк.

Позже жена пострадавшего добавила, что мужа оперировали 4 часа. Шансы на выживание врачи дают небольшие.

«Со стороны виновников даже никто не подошел, родителей девушки мы встретили у лифта с полицейским, но «ни тоски, ни любви, ни жалости» в их глазах я не увидела, им не до того, наверное», — написала она.

Очевидцем аварии стал мэр города Богдан Андреев. Он и вызвал спасателей, которые приехали оперативнее «скорой» и полиции. Местные СМИ пишут, что полиция ехала дольше всех. Мэру пришлось самому перекрывать движение на дороге.

Девушку-водителя с подругой госпитализировали. Костраба получила травмы средней тяжести. В комментариях местные жители пишут, что этот «Porsche» постоянно гонял по городу на большой скорости.

«Закарпатье онлайн» сообщает, что Кострабе 21 год, она прописана в городе Свалява.

«По неофициальной информации, в контексте указанного ДТП «засветилось» лицо работника одной из правоохранительных структур, которое может иметь отношение к авто», — пишут СМИ.

Также СМИ выяснили, что у нее нет водительских прав. После ДТП она сообщила патрульным, что «парень все порешает».

На место ДТП прибыл владелец внедорожника и предоставил полиции документы, подтверждающие право собственности на машину. Также это лицо посещало Кострабу в больнице.

По данным СМИ, видео, на котором зафиксирован этот человек, удаляют из соцсетей.

Как позже сообщило «Закарпатье онлайн», владельцем «Porsche Cayenne», за рулем которого в Ужгороде совершила лобовое столкновение 21-летняя Яна Костраба, оказался экс-милиционер Василий Корсак. Сейчас он зарабатывает на открытии рабочих виз и отправкой заграницу. Местные жители его часто видели за рулем данного автомобиля.

Яна Костраба Василий Корсак

В понедельник, 17 июня, суд избрал меру пресечения 21-летней Яне Кострабе, сообщает ресурс 0312.ua. По ходатайству прокурора девушку взяли под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога – до 13 августа текущего года.

Отмечается, что суд учел тяжесть преступления, в совершении которого подозревается Костраба, и факт управления автомобилем без водительских прав, а также особый общественный резонанс.

Помимо этого, во время судебного заседания стало известно, что Костраба трижды провалила экзамены на получение водительских прав.

В деле назначено ряд экспертиз и продолжается досудебное расследование.

Напомним, что вечером 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль «Lexus» под управлением Елены Зайцевой «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцева признала в суде свою вину.

При этом автомеханик «Lexus» Константин Кузнецов заявил, что фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.

Отметим, что в Минздраве подтвердили, что Зайцева на момент смертельного ДТП была под наркотиками.

Позже стало известно, что полиция обнаружила нарушения в автошколе, в которой училась главная подозреваемая в смертельной дорожно-транспортном происшествии в центре Харькова Елена Зайцева. В связи с чем, школу могли лишить лицензии и аккредитации. В итоге автошколу закрыли.