В Николаеве «Volkswagen» после столкновения с «Chevrolet» перевернулся на крышу

В понедельник вечером, 17 июня, в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Молодогвардейской произошло ДТП с участием автомобилей «Volkswagen Passat» и «Chevrolet Aveo».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

По предварительной информации, «Chevrolet» двигался по проспекту Богоявленскому в направлении улицы Космонавтов. В это время на проспект с улицы Молодогвардейской выезжал «Volkswagen». В результате столкновения «Passat» перевернулся на крышу. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.

Водитель «Volkswagen» от госпитализации отказался, а водителя «Chevrolet» карета скорой помощи доставила в медучреждение. Первичный осмотр не выявил у него серьезных травм.

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, в марте этого года на этом же перекрестке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием «Toyota Camry» и «Renault Duster», в результате которого один автомобиль вылетел с дороги и снес светофор.