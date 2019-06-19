На Николаевщине за сутки спасатели ликвидировали девять пожаров – их причиной стало неосторожное обращение с огнем

За сутки, 17 июня, на территории Николаевской области произошло девять пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В частности, горела сухая трава, кустарники и мусора. Так, возгорание произошли в Вознесенском, Николаевском, Витовском, Новоодесском районах, а также в Николаеве, Баштанке и поселке городского типа Березнеговатое. Общая площадь пожаров составила 6,8 гектаров. Во всех случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

От ГСЧС к работе привлекалось 36 человек личного состава и восемь единиц техники. Дополнительно привлечено трактор с бочкой ФГ «Орбита», ВЗМПО «Первомайское» и трактор Беларусь Новопетровского сельского совета.

Напомним, что на Николаевщине высокая пожарная опасность – за сутки из поджога и неосторожности с огнем выгорело семь гектар территорий.