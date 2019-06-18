В сети опубликовали видео, на котором кандидат от «Европейской солидарности» материться и плюет в лицо человеку

В сети опубликовали видео, на котором глава Васильковского райсовета, кандидат в народные депутаты от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Наталья Баласинович, сидя в автомобиле, матерится.

Об этом сообщает Гордон.

По словам авторов опубликованного видео, Баласинович, которая находится на 30-м месте в списках партии «Европейская солидарность» на выборах в Верховную Раду, находясь в нетрезвом состоянии, общалась с полицейской.

«Иди нах*й! Ты кто такая? Ты, бл*дь, уродка. Похудей сначала килограмм на 30, потом будешь рассказывать», – говорит чиновница.

В пресс-службе «Европейской солидарности» сообщили о начале проверки обстоятельств поведения кандидата от их политической силы.

«По результатам проверки будет принято решение о возможности дальнейшего пребывания кандидата в списке партии. «Европейская солидарность» поддерживает важность реакции на замечания общественности и считает очистку списков нормальной европейской практикой», – заявили в "Европейской солидарности".

В свою очередь Баласинович связывает публикацию видео с предстоящими внеочередными выборами. Она рассказала, что видео было снято больше двух лет назад, когда она поругалась с любовницей своего мужа.

По её словам, к публикации ролика причастен ее бывший муж Богдан Баласинович и журналист, кандидат в нардепы Александр Дубинский.

«[На видео] моя личная история, которую я никогда не хотела выносить на публику. Мой муж – садист. И так сложилось в жизни, что наша семья два года назад перестала фактически существовать. И эта история – это абсолютно не обращение к сотруднице полиции или кому-то из должностных лиц. Когда заболела дочка, мой муж сказал мне, что он в Канаде. Я поехала в аптеку купить лекарства и, проезжая мимо одного кафе, увидела его машину. Я зашла туда и увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент», – утверждает кандидат в нардепы.

«У нас была перепалка, мы обсуждали мою внешность, что я некрасивая, то был мой ответ. Там были и другие люди, там была моя подруга, которая это все снимала, и у меня есть реальное видео. А это – грязное, вырванное из контекста видео… [Сказанное] адресовалось любовнице моего мужа. Это произошло больше двух лет назад, это тот день, когда фактически перестала существовать моя семья», – сказала она.

Она отметила, что после того, как попала в список «Европейской солидарности», её муж «цинично передал это видео Дубинскому, вырвал из контекста» и подчеркнула, что ей «стыдно за поведение в тот день».

В понедельник, 17 июня, Александр Дубинский опубликовал другой фрагмент видео, на котором Баласинович плюет в лицо человеку.

«Друзья, хотел выяснить, как успехи у порошенковской партии «Европейская солидарность» с проверкой репутации 30 номера списка Натальи Баласинович? Той самой пьяной женщины, которая матом покрывала прохожих из окна машины, а потом пыталась представить эту ситуацию как семейный конфликт. Пользуясь случаем, прошу госпожу Баласинович и ее однопартийцев прокомментировать новое видео, в котором она плюеет в лицо случайной прохожей, сделавшей ей замечание. Это тоже «семейный конфликт»? - написал он.

Напомним, что ранее журналист Дубинский заявил о намерении баллотироваться в Раду по округу соратника Порошенко.