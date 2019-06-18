В результате ДТП на Херсонщине погибли три человека, среди них двое несовершеннолетних

Полиция Херсонской области расследует обстоятельства смерти трёх человек, среди которых двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной Полиции в Херсонской области.

17 июня в 01:40 в «Единый центр 102» поступил звонок от 43-летней жительницы одного из населенных пунктов Чаплинского района. Женщина сообщила, что накануне вечером двое её несовершеннолетних сыновей, возрастом 5-ти и 17-ти лет, вместе с 35-летним соседом уехали на автомобиле и не вернулись.

Через 17 часов безостановочных поисков недалеко от соседнего населенного пункта, работники полиции заметили на земле следы от колёс легкового автомобиля. Они вели в оросительный магистральный канал. Во время его обследования на глубине около 5 метров был обнаружен автомобиль, на котором уехали разыскиваемые. Окна машины были открыты, а салон без пассажиров. Была надежда, что они спаслись. Однако, в ходе дальнейшего обследования акватории дети и мужчина были найдены в воде без признаков жизни.

В данный момент проводятся необходимые следственные действия для установления квалификации события.

Напомним, днем в понедельник, 11 марта, в Николаеве ветка упала на «маршрутку» – пострадали три человека, в том числе двое маленьких детей.