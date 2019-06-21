«Водка или прыгну!»: Пьяный мужчина в Сумах грозился выброситься с балкона, если ему не дадут «похмелиться»

Патрульные в Сумах отговорили пьяницу от прыжка с третьего этажа и вызвали ему бригаду психиатрической помощи.

Об этом сообщает патрульная полиция Сумской области на своей странице в Facebook.

Патрульные получили сообщение о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал прыгнуть с балкона на улице Римского-Корсакова.

Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия, где на балконе 3 этажа обнаружили данного мужчину. Гражданин сообщил, что его в квартире закрыла женщина, поэтому он не может пойти в магазин и приобрести водку. Далее он начал предъявлять свои требования: «Водка или прыгну!».

Пока один экипаж стражей порядка поддерживал с ним связь, другой начал искать возможность попасть в квартиру. Сам же мужчина неоднократно угрожал прыгнуть и в целом вёл себя неадекватно. Впоследствии патрульным удалось найти номер телефона его жены. Она сообщила, что по адресу уже вышел её внук с ключами. После того, как он открыл дверь, полицейские зашли в квартиру и сняли мужчину с балкона. Свой поступок он объяснил желанием «опохмелиться». Патрульные вызвали на место происшествия бригаду психиатрической помощи.

Напомним, как 11 июня в Николаеве подросток пытался прыгнуть с Ингульского моста. 17-летний парень в состоянии сильного алкогольного опьянения перелез через ограждение моста и собирался прыгнуть в реку.