На Николаевщине водолазы достали тело парня, который утонул в пруду

В селе Семеновка Кривоозерского района водолазы достали тело 22-летнего парня, который ушел под воду 20 июня.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

21 июня, начиная с 07:00, группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Николаевской области продолжила поисково-спасательные работы.

В 08:24 тело погибшего обнаружили на приблизительной расстоянии 120 метров от берега на глубине два метра. Тело доставили на сушу.

Обстоятельства будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как на Николаевщине женщина подняла экстренные службы на поиск сына, который мог утонуть в реке, а подростка нашли у бабушки.