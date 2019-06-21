На Николаевщине за сутки горели два частных дома и хозпостройка

В течение суток 20 июня в Еланецком, Березанском районах и в городе Николаеве зафиксировали три пожара в частных домовладениях.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Первый случай произошел в Николаеве. В 11:36 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре по улице Очаковской в ​​микрорайоне Варваровка. К месту происшествия направилось отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить полного уничтожения дома.

В 11:48 пожар локализовали, а в 11:54 полностью ликвидировали на площади пять квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На событии работала одна единица техники и пять человек личного состава.

Второй случай произошел в Березанском районе в 12:06. На пункт связи 8-й ГПСЧ поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в селе Анатольевка. По указанному адресу сразу направлен дежурный караул части. Прибыв на место происшествия установлено, что огнем охвачено хозяйственное здание. Благодаря слаженным действиям удалось быстро потушить огонь и не допустить переброски огня на рядом расположенные здания.

В 12:40 пожар локализован, а уже в 12:55 ликвидировано на площади 12 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. От ГСЧС работала одна единица техники и пять человек личного состава. Также на месте привлекались сотрудники полиции.

А в 12:31 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Молодежной в селе Ясногородка Еланецкого района. На место происшествия направлены дежурный караул 15-й ГПСЧ. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось спасти дом от полного уничтожения и в 13:30 ликвидировать пожар на площади 10 квадратных метров.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. От ГСЧС задействована одна единица техники и пять человек личного состава.

Напомним, как возле Центрального рынка в Николаеве потушили пожар и спасли клетки с утятами.