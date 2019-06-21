В Николаеве 36-летний местный житель украл из супермаркета сладости и выбросил их, когда за ним начали гнаться

20 июня в Николаеве, в Корабельном районе мужчина попытался украсть из супермаркета сладости и выбросил их, когда за ним начали гнаться сотрудники магазина.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУНП Украины в Николаевской области.

В полицию обратился директор супермаркета и сообщил, что мужчина пытался украсть у них сладкое. По словам охранников, они обратили на него внимание из-за его странного поведения у кассы. Когда охрана подошла к молодому человеку, он сразу убежал, по дороге выбросив сладости. Догнать его не удалось, поэтому руководство супермаркета вызвало полицию.

Получив соответствующие ориентировки уже через полчаса 36-летний мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Сейчас решается вопрос об уведомлении ранее судимому за имущественные преступления 36-летнему николаевцу о подозрении в совершении преступления и в избрании меры пресечения.

Напомним, в николаевском супермаркете «Метро» несколько дней назад неизвестные похитили «киндер-сюрпризов» на общую сумму 6 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаеве женщина в свой день рождения решила украсть из супермаркета алкогольные напитки и сладости.

Кроме того, в Николаеве полиция охраны задержала двух нетрезвых мужчин, которые пытались похитить в супермаркете продуктов почти на тысячу гривен.