Писательница из США заявила, что в середине 90-х её изнасиловал Трамп

В статье в издании The Cut Кэррол описывает встречу с Трампом в конце 1995 или в начале 1996 года в престижном универмаге в Нью-Йорке. Она утверждает, что узнала его, а он сказал ей, что покупает подарок для «девушки».

По ее словам Трамп знал, что она телевизионная журналистка и они шутили, подначивая друг друга примерить белье. Кэррол утверждает, что они тогда пошли в раздевалку и там Трамп изнасиловал ее. Им обоим в то время было около 50 лет, а Трамп был женат на Марле Мэйплс.

Кэрролл объяснила, что рассказала двум друзьям об инциденте, один из которых посоветовал ей обратиться в полицию, а другой посоветовал не говорить никому: «Забудь об этом! У него 200 адвокатов. Он тебя похоронит».

В своей статье Кэррол описывает еще 5 случаев сексуального насилия из своей жизни. Она утверждает, что Трамп был ее «последним отвратительным человеком», и с тех пор она не занималась сексом ни с кем другим.

Трамп отвергает обвинения Кэррол, он назвал ее историю «выдумкой». Он утверждает, что никогда не встречался с ней, а ее мотивом обвинить его является желание «продать новую книгу».

Ранее сообщалось, что голливудский продюсер Вайнштейн компенсирует $44 миллиона женщинам, обвинившим его в домогательствах.