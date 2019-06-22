В Мигие в реке нашли тело мертвого мужчины

В Николаевской области 22 июня в селе Мигия Первомайского района в реке Южный Буг нашли тело мертвого 36-летнего мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О трагедии спасателям сообщили в 10:34. На место выехало пожарно-спасательное отделение 23-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели добрались до погибшего с помощью лодки и транспортировали тело мужчины на берег. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, что ранее на Николаевщине водолазы достали тело парня, который утонул в пруду.