В Николаеве в квартире горела пища на плите – в пожаре погиб пенсионер

В субботу, 22 июня, в Николаеве в квартире пятиэтажного дома по улице 3-я Слободская при пожаре погиб 82-летний мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 16:05 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о подгорания пищи на плите в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице 3-я Слободская. К месту вызова направлены дежурные караулы 2-й и 3й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию, с помощью подручных средств, горение на площади 0,5 квадратных метра ликвидировано в 16:14. На месте происшествия обнаружено тело хозяина 1937 года рождения.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.

Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

Напомним, что 14 мая, в Баштанке во время пожара частного дома погиб мужчина.