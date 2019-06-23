В Николаеве и области не прекращаются пожары сухостоя, травы и мусор – за сутки выгорело 36 гектар

В субботу, 22 июня, подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области совершено 12 выездов на тушение пожаров как на открытой местности, так и на полях.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В общем горела сухая трава, мусор, кустарники, стерня и пшеница на корню. Огневые случаи зарегистрированы в Витовском, Арбузинском, Новоодесском, Вознесенском, Николаевском районах области, в поселке городского типа Березнеговатое и в городах Баштанка, Первомайск и Николаев.

В общем площадь, по которой прошел огонь достигает более 36 гектар.

Несмотря на то, что спасатели оперативно выезжали на пожары и тушили их, экосистеме Николаевщины нанесен непоправимый ущерб, а в воздух поднялось большое количество ядовитых продуктов горения.

В связи с этим, спасатели Николаевщины отметают: если продолжать пренебрегать правилами противопожарного поведения, особенно в жаркую ветреную погоду, то ситуация с пожарами на открытых территориях достигнет критической отметки.

Основные правила безопасности, которые следует соблюдать, они несложные и не требуют никаких материальных затрат, однако их своевременное и тщательное выполнение позволит уберечься от беды: - ни в коем случае не сжигайте мусор и сухостой; - не поливайте сухотравья легковоспламеняющимися веществами; - не разводите костер вблизи домов или хозяйственных построек, расстояние до зданий должно быть не менее пятнадцати метров; - не оставляйте без присмотра разгоряченные очаги; - всегда имейте под рукой первичные средства пожаротушения; - не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых!

Первоочередная задача каждого ответственного гражданина заключается в сохранении природного фонда, а не его умышленном истреблении! В случае экстренной ситуации обращайтесь по телефону Службы спасения «101»!

Напомним, что в Николаевской области за сутки зафиксировали шесть пожаров сухой травы, мусора, сена общей площадью почти три гектара. Случаи произошли в Веселиновском, Вознесенском, Баштанском, Новоодесском районах и в Николаеве.