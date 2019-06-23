В Николаеве «Daewoo Lanos» сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу – она скончалась по пути в больницу

В Николаеве на проспекте Героев Украины ночью, 23 июня, водитель «Daewoo Lanos» насмерть сбил девушку, которая переходила дорогу.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось на проспекте Героев Украины. Сообщается, что около 2:45 на возле остановки «Школьная» мужчина на легковом автомобиле «Daewoo Lanos» сбил 17-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, по словам свидетелей, переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая получила травмы и умерла по дороге в больницу.

Проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель человека», наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, утром в понедельник, 27 мая, в Николаеве на проспекте Богоявленском легковой автомобиль сбил женщину.

В Южноукраинске 18 мая в районе ледового катка на пешеходном переходе водитель «Audi» сбил насмерть мужчину возрастом около 30 лет.