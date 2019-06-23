В Кривом Озере горела веранда – спасатели не допустили переброса огня на жилой дом

В воскресенье, 23 июня, в поселке городского типа Кривое Озеро по улице Центральной горела веранда, пристроенная к жилому дому.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 9:28 на пункт связи 18-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Кривоозерского района поступило сообщение о возгорании веранды. В Службу спасения позвонил сосед, который увидел дым из-под крыши.

К месту вызова выехал дежурный караул подразделения. Оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось в 09:55 ликвидировать горение на площади 15 квадратных метров, не допустив переброски пламени на жилой дом.

Причина пожара устанавливается. Во время происшествия никто не пострадал. От ГСЧС привлекалась одна единица пожарной техники и 4 человека личного состава.

Напомним, что в течение суток 20 июня в Еланецком, Березанском районах и в городе Николаеве зафиксировали три пожара в частных домовладениях.