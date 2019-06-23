В больницах Тбилиси остаются на лечении 28 человек, пострадавших во время протеста у Парламента Грузии

фото: Иллюстрация из Интернета По состоянию на воскресенье, 23 июня, в больницах Тбилиси продолжают лечиться 28 человек, которые пострадали во время протеста у парламента Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Sputnik Грузия».

Как сообщается, сейчас в грузинских больницах находятся 23 протестующих, трое журналистов и 2 сотрудника полиции.

Отмечается, что состояние здоровья большинства пострадавших, находящихся на стационарном лечении, в основном удовлетворительное. Некоторую часть из них завтра выпишут из больниц.

Кроме того, двум пострадавшим необходимо особое внимание - они остаются в реанимационном отделении.

Как известно, вечером 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста против России. Их вызвало то, что депутат российской Думы, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия в парламенте Грузии с места его председателя.

В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

В результате столкновений в результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, сообщают Новости-Грузия. 185 пациентов выписали, поскольку их состояние улучшилось. Остальные 55 пострадавших продолжают лечение в различных тбилисских клиниках. Под присмотром врачей до сих пор, в том числе, остаются 12 полицейских. Трое из пострадавших находятся в реанимации.

Антироссийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.