На Николаевщине спасатели потушили пожары двух автомобилей

Фото - иллюстрация В Николаевской области спасатели погасили два пожара автомобилей, которые случились в Первомайске и Березанке.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В Первомайске пожар случился 23 июня на улице Достоевского. Вследствие сжигания мусора на территории автомобильно-гаражного кооператива огонь перекинулся на расположенный рядом гараж. Пожарные выкатили автомобиль «ВАЗ», который находился в помещении, и не допустили его уничтожения.

Другой пожар случился ночью 24 июня в Березанке, горел автомобиль «Mercedes-Benz». Возгорание потушили на площади 3 кв.м. Разбирательством в происшествии занимались сотрудники полиции.

Напомним, что ранее на Николаевщине на трассе загорелся зерновоз.