На Днепропетровщине во время учебных стрельб на полигоне МВД ранили подростка – ГБР начало расследование

Государственное бюро расследований начало расследовать ранение 15-летнего подростка во время учебно-тренировочных стрельб курсантов Днепропетровского университета внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

«Следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Полтава, расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в с. Партизанское Днепропетровской области. По предварительной информации, 24 июня около 11:00 во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел парень 2004 года рождения получил огнестрельное ранение в область правого бедра», - говорится в сообщении.

Получив эту информацию, сотрудники ГБР выехали на место происшествия. Сейчас продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

Подросток прооперирован в областной детской больнице, ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены, угрозы жизни нет.

«Досудебное расследование начато по факту халатности должностных лиц Днепропетровского государственного университета внутренних дел при организации проведения учебно-тренировочных стрельб (ч. 1 ст. 367 Уголовного Кодекса). Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет», - отмечается в сообщении.

Напомним, в Борисполе патрульный автомобиль сбил подростка, который переходил дорогу по «зебре».