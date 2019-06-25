В центре Николаева произошел конфликт между водителем и подростками – мужчина наехал на велосипед одного из них, ударил парня и скрылся

Днем во вторник, 25 июня, в центре Николаева на улице Соборная произошел конфликт между водителем автомобиля «Mitsubishi» и группой детей на велосипедах.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, по улице Потемкинская двигался «Mitsubishi», в то время как по Соборной ехала группа подростков на велосипедах. В один момент между детьми и водителем возник конфликт из-за того, что они не могли решить, кто кого должен был пропустить. Как утверждают очевидцы, подростки в нецензурной форме обратились к мужчине, а тот в свою очередь, выехал на Соборную, чтобы их догнать. В результате автомобиль наехал бампером на колесо велосипеда одного из парней, а после вышел из автомобиля и дал пощечину ребенку. Далее водитель сел в автомобиль и скрылся.

Фото: Facebook Егор Клецов

На место инцидента были вызваны сотрудники патрульной полиции, водитель этого транспорта найден. Карета скорой медицинской помощи никому из детей не потребовалась. На данный момент в отношении мужчины оформляется админпротокол за совершение ДТП, также решается вопрос о том, будут ли родители ребенка писать заявление на мужчину в полицию.

В то же время на редакционную почту «Преступности.НЕТ» очевидец этого инцидента сообщил, что мужчина преследовал двоих подростков, и одного из них избил.

«Водитель чёрного пикапа «Mitsubishi» с номерным знаком ВЕ2194 заехал на улицу Советскую, преследуя двух несовершеннолетних парней, совершил умышленный наезд на парня в чёрной футболке. Выйдя из машины, начал избивать ребёнка, сел в машину и скрылся с места преступления», – говорится в сообщении.

Напомним, что аналогичный конфликт на тогда еще улице Советской произошел в июне 2015 года. Тогда в районе Каштанового сквера девушка, ехавшая на велосипедах вместе со своими родителями, зацепила девочку. После этого, по словам отца девушки Эмиля, на велосипедистов набросилась мать девочки. Женщина ударила велосипедистку и ее мать, причинив тем телесные повреждения.