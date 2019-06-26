В Киевской области школьник пытался сделать селфи на железной дороге и получил сильный удар током и ожоги 70% тела

В Броварах 14-летний школьник получил удар током – чтобы сделать фото, он запрыгнул на защитную сетку над пешеходным мостом железнодорожной станции и взялся рукой за металлические опоры под контактным кабелем с напряжением в 27 тысяч вольт.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

В результате произошел электрический разряд и вспыхнул огонь. Тело и одежда мальчика загорелись. К счастью, рядом были его одноклассницы. Одна из них сразу бросилась тушить товарища футболкой, вызвала «скорую» и позвонила своему отцу. Тот мгновенно на своем автомобиле приехал на железную дорогу, школьника посадили в машину и повезли в больницу. По дороге подростка с многочисленными ожогами передали бригаде скорой помощи.

Следственно-оперативная группа сразу выехала на место происшествия. Опросив свидетелей, двух девушек, выяснилось, что пострадавший позвонил им и предложил прогуляться. Девушки просили его не подниматься на опасную высоту, но парень не послушался. Сейчас он находится в реанимации. У парня ожоги 70% тела и шок I степени. Решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Киев.

Напомним, что ранее на Николаевщине мужчина едва не сгорел под электроодеялом.