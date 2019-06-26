На Николаевщине из реки достали «ВАЗ» с телом мужчины, которого разыскивали больше недели

Возле села Терноватое Николаевского района 26 июня на дне Южного Буга достали автомобиль с телом водителя.

Об этом говорится в сводке за сутки Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Как известно, 17 июня житель Терноватого Василий Демчук уехал из дома на автомобиле «ВАЗ-2101» с госномером «Б 36-51 НІ» красного цвета и не вернулся.

Водолазное отделение ГУ ГСЧС помогало достать автомобиль с телом из реки – это оказался пропавший «ВАЗ» со своим владельцем.

Для установления окончательной причины гибели тело доставлено в судмедэкспертизу в Николаеве.

Напомним, как на Херсонщине автомобиль слетел в оросительный канал – погиб водитель и двое несовершеннолетних.