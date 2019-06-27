«Николаевводоканал» начал отключать воду первым должникам

«Николаевводоканал» уже предупредил более тысячи абонентов о возможном отключении в случае неуплаты долгов и начал прекращать водоснабжение первым должникам.

Об этом сообщается на Facebook-странице городского коммунального предприятия «Николаевводоканал».

На предприятии отметили, что 1 мая вступил в силу Закон Украины «О жилищно-коммунальные услуги». Согласно этому Закону поставщики услуг получили возможность приостанавливать услуги должникам.

За период с мая по июнь уже вручено более 1000 предупреждений о прекращении услуги водоснабжения и водоотведения. Должникам за услуг нужно в месячный срок явиться в ГКП «Николаевводоканал» и оплатить задолженность или заключить договор реструктуризации долга. Не все абоненты воспользовались такой возможностью.

«Начаты работы по отключению должников. 25 июня было приостановлено услугу водоснабжения 6 абонентам», – сообщили на КП.

На «Николаевводоканале» напомнили, что задолженность за потребленные услуги составляет сейчас 100 миллионов гривен.

«Эта сумма является критической и может стать причиной прекращения водоснабжения города, поскольку предприятие не будет иметь возможности оплачивать электроэнергию. Мы обращаемся к нашим абонентам с просьбой уплаты долгов или прийти в абонентский отдел для заключения договора реструктуризации», – подчеркнули на предприятии.

Напомним, что похожая ситуация с долгами возникла у водоканала в Первомайске – в итоге город остался без воды из-за задолженности населения. В ГФС позже сообщали, что «Первомайский водоканал» является одним из наибольших должников Николаевщины по уплате налогов.