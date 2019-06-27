На Полтавщине в поле рухнул дельталёт – погибли двое человек

27 июня, около 6 утра, в Службу спасения пришло сообщение о падении мотодельтаплана в Кобелякском районе, на Полтавщине.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Прибывшие на место спасатели констатировали падение мотодельтаплана (моторный летательный аппарат с гибким треугольным крылом и балансирным управлением, оснащённый шасси – ПН). Он упал на поле, вблизи села Подгора, в Полтавской области. Вследствие падения возгорания не произошло. Погибли 2 человека.

Напомним, как в 2014 году в Закарпатской области в ночь на 29 ноября пограничники поймали контрабандистов, которые с помощью мотодельтаплана переправляли сигареты на территорию Украины.