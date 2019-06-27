В Администрации Зеленского пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины

В Администрации Президента Владимира Зеленского ответили, что еще официально не определились с кандидатами на должность главы Николаевской областной государственной администрации.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос журналиста «Преступности.НЕТ».

«[…] сейчас на рассмотрении в Главном департаменте кадровой и региональной политики отсутствуют такие кандидатуры», – говорится в ответе.

Напомним, что 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций, в том числе и Николаевской ОГА Алексея Савченко. На следующий день представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус спрогнозировал назначение новых глав областных государственных администраций в ближайшее время.

15 июня Президент Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать главу Львовской ОГА из трех кандидатов.

26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству Президент Владимир Зеленский.