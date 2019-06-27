В Николаеве и области из-за поджогов выгорело 23 гектара сухостоя и кустарников – от огня спасли автомобиль, дом, сеновал, теплицы и поле

В среду, 26 июня, николаевские спасатели 16 раз привлекалась к тушению пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайной ситуации в Николаевской области.

Огневые случаи произошли в Арьузинском, Вознесенском, Николаевском, Витовском, Веселиновском, Новоодесском районах, в городах Южноукраинск, Николаев и Баштанка. Горела сухая трава, мусор, кустарники и камыш на открытой территории. Всего выгорело 23 гектара открытых территорий.

«Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных от огня спасены автомобиль, жилой дом, хозяйственный здание, сеновал, теплицы и поле ячменя площадью 10 гектар. Во всех случаях причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 79 человек личного состава, 18 единиц техники. Дополнительно привлекались пожарные местной пожарной команды и работники правоохранительных органов.

Напомним, что в Николаевской области во вторник, 25 июня, спасатели тушили 15 пожаров пшеницы на корню, сухой травы и мусора.