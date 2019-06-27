Масштабная непогода в Киеве сносила деревья и билборды – сообщается о трёх пострадавших

В четверг, 27 июня, на столицу Украины обрушилась сильная непогода. Киев затянуло тучами, поднялся сильный ветер. В разных частях города падали деревья, обрывались строительные конструкции, заваливались билборды и слетали утепляющие покрытия.

Об этом сообщает «Информатор».

Непогода обрушилась на столицу в полдень, приблизительно в 12:30. В разных частях столицы начали заваливаться деревья. В центре города строительную люльку сорвало вместе с людьми.

Как сообщают в ГСЧС, спасатели 15 раз выезжали на вызовы, дабы убрать упавшие на машины деревья. Состоянием на 15:30 количество выездов спасателей увеличилось до 42-х.

На Лесном проспекте деревья завалились на людей. Были зафиксированы два случая, в которых пострадали люди. Также, как сообщилось после, там пострадала пожилая женщина. Её госпитализировали.

Дерево завалилось на маршрутное такси. О пострадавших не сообщалось.

На Дегтяревской улице упавшие деревья заблокировали трамвайные пути.

На Броварском шоссе билборд упал на движущийся автомобиль.

Состоянием на 16:40 на город спустился мощный ливень.

Напомним, как 8 июня, на территории Николаевской области бушевала непогода. Ливень и порывистый ветер нанесли немало вреда частным домовладениям в Николаевском и Новоодесском районах области. А в Кировоградской области из-за дождей обвалился мост – спасателям пришлось помочь школьникам, ехавшим на ВНО.