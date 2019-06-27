В Николаеве две девушки попали под колеса автомобиля – их госпитализировали

В Николаеве вечером 27 июня на проспекте Богоявленском, в районе супермаркет «Фуршет» в Корабельном районе, две девушки попали под колеса автомобиля.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам очевидцев, девушки выбежали на пешеходный переход, когда к нему подъезжал водитель, «прямо под колеса». По словам водителя, он ехал на низкой скорости. Столкновения избежать не удалось, и девушки получили травмы. По предварительным данным, у одной пострадавшей подозревают перелом ноги. Степень травм второй девушки неизвестна, ее доставили в больницу для обследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на проспекте Центральном сбили на переходе пенсионерку.