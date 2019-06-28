Николаевские спасатели достали мужчину, который потерял сознание во время чистки колодца

В четверг, 27 июня, в Николаеве спасатели достали из колодца мужчину, которому стало плохо.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 13:02 по экстренному номеру «101» от мужчины поступило сообщение о том, что его отец без сознания находится на дне 6-метрового колодца на территории частного домовладения по улице Ключевой.

На место выехали дежурное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно-координационного центра, медицинский сотрудник, 10-й взвод Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины.

Как выяснилось, мужчине стало плохо во время проведения очистки колодца. Спасатели в аппаратах на сжатом воздухе спустились на дно и с помощью спасательной веревки подняли пострадавшего на поверхность. Каретой скорой помощи его госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, ранее на Николаевщине мужчине стало плохо во время очистки выгребной ямы – доставали его оттуда спасатели.