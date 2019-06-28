В Николаеве произошел пожар гаражей – огонь уничтожил грузовик

В четверг, 27 июня, в Николаеве спасатели ликвидировали пожар гаражей.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11:52 по экстренному номеру «101» поступил звонок с сообщением о пожаре на улице Очаковской в микрорайоне Варваровка.

К месту происшествия направлены отделения 3-й, 19-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра.

По словам очевидцев, пожар сначала возник в одном из гаражей и впоследствии перекинулся на соседний. В 12:15 пожар локализован и в 12:45 полностью ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал. Огнем уничтожен автомобиль «DAF LF». Причина пожара выясняется.

От ГСЧС работало 11 человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, что ранее на Николаевщине на трассе загорелся зерновоз.