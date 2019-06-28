Николаевец едва не сгорел в своем доме из-за неосторожного курения

В Николаеве мужчина едва не погиб во время пожара в своей квартире в жилкопе. Предполагаемая причина пожара – неосторожность хозяина жилья при курении.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

28 июня в 01:12 в Службу спасения «101» от соседей поступила информация о пожаре в квартире одноэтажного жилого дома на улице Малая Морская в Заводском районе. По сигналу направился дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

В ходе оперативной разведки пожарные обнаружили в одной из комнат 47-летнего владельца, который был без сознания, и вынесли его на свежий воздух.

Пострадавшего каретой скорой медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения. Как выяснилось позже, мужчина пришел в себя.

В 01:30 пожар локализовали, а в 01:42 – ликвидировали на площади десять квадратных метров.

К тушению привлекалось восемь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.