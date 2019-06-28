На Николаевщине произошел масштабный пожар Балабановского лесного урочища – подозревают поджог

За сутки, 27 июня, спасатели Николаевщины 18 раз привлекались для ликвидации пожаров сухой травы, мусора, кустарников, кустов, которые возникли в результате неосторожного обращения с огнем со стороны населения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Случаи пожаров зарегистрированы в Березнеговатском, Баштанском, Веселиновском, Казанковском, Николаевском, Вознесенском, Врадиевском, Витовском, Еланецком, Очаковском, Новоодесском районах, в самом Николаеве и Южноукраинске.

Огнем уничтожено более 17,5 гектар. Над ликвидацией работали 21 единиц техники и 76 человек личного состава ГСЧС. Для помощи спасателям привлекалась местная пожарная охрана «Первомайское», вспомогательная техника от ООО «Ольшанская АТП».

Особого внимания заслуживает пожар на территории Андреевского урочища государственного предприятия «Николаевское лесное хозяйство» в Николаевском районе области, о котором спасателям сообщили в 13:37. По вызову выехали отделения 2-й, 19-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра, автомобиль повышенной проходимости «УРАЛ-375» от аварийно-спасательного отряда специального назначения. Вследствие ветра стремительно распространялся открытой территории, огонь быстро охватил хвойную подстилку, сосновые деревья и сухую траву. Площадь пожара составила 3,7 га. Пожарные с помощью подачи лафетных водяных стволов и подручных средств совместно с работниками лесного хозяйства (девять человек) и местным населением (20 человек) почти два часа тушили огонь. В 15:13 пожар был локализован, в 16:25 - ликвидирован, отбив пламя от основного насаждения лесного массива.

С помощью квадрокоптер сотрудники ГСЧС осуществляли мониторинг вблизи пожара с целью выявления дополнительных очагов горения.

От ГСЧС работало 17 человек личного состава, пять единиц техники, от лесхоза - три трактора, ГАЗ-66 и УАЗ с мотопомпой, также аварийная бригада ПАО «Николаевоблэнерго», сотрудники правоохранительных органов. В данном случае вероятной причиной пожара стал поджог.

Напомним, что в Николаеве и области из-за поджогов выгорело 23 гектара сухостоя и кустарников – от огня спасли автомобиль, дом, сеновал, теплицы и поле.