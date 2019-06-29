На Николаевщине мужчина искал металлолом и нашел артснаряды времен прошлых войн – пиротехники их уничтожили

В четверг, 27 июня, в селе Бугское мужчина обнаружил боеприпасы времен прошлых войн.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Мужчина во время поиска металлолома на открытой территории на улице Марьина Роща обнаружил два артиллерийских снаряда калибром 76 мм времен прошлых войн, после чего обратился к спасателям. Пиротехники уничтожили опасные находки путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее на Николаевщине нашли артснаряды и минометную мину – спасатели уничтожили их путём подрыва.