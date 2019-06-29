В Николаеве в Лесках прорвало водопровод – восстановить водоснабжение обещают до 17:00

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В Николаеве на улице Озерная 29 июня прорвало трубу водопровода.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Из-за прорыва вода залила проезжую часть улицы. В «Николаевводоканале» сообщили «Преступности.НЕТ», что произошла авария на водопроводе диаметром 250 мм. Сейчас согласовывают проведение земельных работ, для ликвидации аварии временно перекрыли воду. По предварительным данным, завершить ремонт и восстановить водоснабжение планируют до 17:00.

Напомним, что ранее в Николаеве авария на водопроводе произошла на проспекте Мира

Вадим Богданов

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