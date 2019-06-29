На Николаевщине за сутки выгорели десятки гектар пшеницы, сухой травы и мусора

На территории Николаевской области за сутки 28 июня выгорело почти 10 гектар зерновых культур на полях и около 17 гектар сухой травы и мусора.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 18:20 спасателям сообщили, что вблизи Воскресенской объединенной территориальной общины Витовского района загорелось поле с зерновыми культурами. К месту происшествия направились пожарные 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По приезду установлено, что горит поле с пшеницей на корню ООО СГВП «Снигиревский Колос». Дополнительно на место происшествия привлекли один трактор с плугом сельскохозяйственного предприятия. В 19:00 пожар локализовали и в 19:40 ликвидировали на площади 9,5 гектар. Благодаря быстрым действиям пожарных от огня спасли 5,5 гектар зерновых культур.

Телефонный звонок о втором случае поступил в 23:55. Очевидцы сообщили о пожаре на поле вблизи села Куцуруб Очаковского района. К месту происшествия направлены спасатели 22-й ГПСЧ и водовоз от ООО «Агрофирма Лиманский». По приезду установлено, что горит пшеница на корню. В 00:13 пожар локализован и в 00:16 ликвидирован на площади 2000 метров квадартных. Благодаря слаженным действиям сотрудников Службы спасения не допущено распространение огня на поле с пшеницей в 1,5 гектара. В обоих случаях причина пожара устанавливается. От ГСЧС к работе привлекались девять человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно работали сотрудники правоохранительных органов.

Также за минувшие сутки пожарные 19 раз привлекались к тушению пожаров на открытых территориях.

Огневые случаи произошли в Арбузинском, Первомайском, Врадиевском, Новоодесском, Николаевском, Баштанском районах, в городе Южноукраинск, Первомайск, Вознесенск, Новая Одесса, Николаев и в пгт Березнеговатое.

Горела сухая трава, кустарники, мусора и на открытой территории площадью более 16,6 гектар. В большинстве случаев возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

К работе от ГСЧС привлекалось 109 человек личного состава и 22 единицы техники. Дополнительно задействовались вспомогательные силы ВЗМПО «Первомайское», МПО «Александровка» и трактор фермерского хозяйства «Орбита».