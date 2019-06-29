На Николаевщине водитель мопеда въехал в забор – мужчина погиб по пути в больницу

В Березанке ночью 29 июня в результате столкновения с ограждением погиб водитель мопеда.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По предварительным данным, около 01:20 51-лентий водитель не справился с управлением и въехал в забор. Вследствие ДТП мопедист от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой помощи.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, как на трассе на Николаевщине погиб мотоциклист после столкновения с внедорожником.